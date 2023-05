Rai: Fratoianni, ‘per destra importante è occupare’

Roma, 25 mag. (Adnkronos) – “Puntuale come un orologio svizzero, si completa il disegno della destra di occupare, svuotare, rendere subalterna al governo di turno la più importante industria culturale del Paese e il servizio pubblico radio tv”. Così il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra.

“E ho come l’impressione che – prosegue il leader SI – ai nuovi padroni di viale Mazzini interessi davvero poco il successo e la qualità dell’informazione pubblica. L’importante è occupare, l’importante è controllare. Insomma si apre un’altra pagina buia – conclude Fratoianni – della stagione di governo di una pessima e brutta destra. Ma non staremo a guardare inerti alla realizzazione del telecomando unico”.