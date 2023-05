Roma, 25 mag (Adnkronos) – “Nuova puntata dell’epopea M5S: il racconto della lotta dura scatenata dai nostri eroi contro il Governo Meloni. Anche sulle nomine Rai si sono battuti come i leoni ma alla fine hanno dovuto cedere. To be continued…”. Lo scrive su Twitter Davide Faraone, deputato di Iv .