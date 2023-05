La Soprintendenza tace. A distanza di una settimana dall’ annuncio da parte del Comune che front office e stalli per bus turistici (in tutto 5) sarebbero stati delocalizzati a piazzale Catullo, comunicazioni ufficiali a palazzo Mosti non ne sono pervenute. Né in tal senso, né recanti altre ipotesi di localizzazione. Ma, questo non può sorprendere, poiché c’è da effettuare ancora l’analisi stratigrafica, il rilievo, le misurazioni, per cui pronunciarsi oggi potrebbe risultare una mossa avventata.

