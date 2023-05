Pavia: ricercato per furti ed altri reati, è stato rintracciato in un campo nomadi e arrestato

Milano, 25 mag. (Adnkronos) – Aveva collezionato numerose condanne per furti ed altri reati e per questo era ricercato; ieri, personale della squadra mobile della questura di Pavia lo ha rintracciato e arrestato. E’ accaduto a un quarantaduenne.

L’uomo è stato localizzato e bloccato all’interno di un campo nomadi della zona. Accompagnato in questura per la completa identificazione, gli agenti hanno potuto eseguire nei suoi confronti la misura restrittiva disposta dall’Autorità giudiziaria a seguito di un provvedimento di cumulo di pene concorrenti. Su di lui pendeva un ordine di carcerazione, dovendo espiare 8 anni, 11 mesi e giorni 7 di reclusione.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato trasferito in carcere.