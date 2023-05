Migranti: Ferrara (M5S), ‘Ue faccia luce su respingimenti illegali in Grecia’

Roma, 25 mag. (Adnkronos) – “Le prove video recentemente pubblicate dal ‘New York Times’ mostrano immagini scioccanti di alcuni respingimenti illegali avvenuti in Grecia l’11 aprile. Sull’isola di Lesbo 12 migranti, tra cui uomini, donne, bambini e un neonato, sono stati rinchiusi all’interno di un furgone anonimo. Sono stati quindi imbarcati su un motoscafo, trasferiti su una nave della Guardia costiera greca e abbandonati in mezzo al Mar Egeo su un gommone di emergenza recuperato dalla Guardia costiera turca. Tali fatti costituiscono una palese e grave violazione del diritto dell’Unione europea e internazionale. In particolare viene violato il diritto di chiedere asilo e del principio di non respingimento”. Lo afferma Laura Ferrara, europarlamentare del Movimento 5 stelle e componente della commissione per le Libertà civili, la giustizia e gli affari interni.

“Ho presentato un’interrogazione alla Commissione europea -annuncia- per comprendere quali azioni ha intrapreso o intraprenderà per indagare e prevenire simili e gravi inosservanze in futuro, garantendo la tutela dei diritti dei migranti. Chiedo inoltre che la Commissione si faccia garante del rispetto, da parte della Grecia, degli obblighi e delle normative Ue in materia di asilo e del diritto internazionale, compreso l’accesso a una procedura di asilo equa ed efficiente per tutti i richiedenti protezione internazionale. Ad oggi il Governo greco nega ogni accusa, ma l’Europa non può voltarsi dall’altra parte, bisogna far luce su quanto denunciato dal quotidiano statunitense”.