Ieri mattina manifestazione di una delegazione di addetti della mensa dell’azienda ospedaliera ‘San Pio’ con la presenza del sindacalista segretario nazionale del Flaica Cub, Marcelo Amendola. Il problema degli addetti è che a causa della crisi del servizio in termini di numero di pasti serviti si lavora in regime di ‘solidarietà’, che significa in numero ridotto e con carichi lavoro superiori all’ordinario, seppure con reddito dimidiato.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia