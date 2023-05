Marcell Jacobs rinvia esordio stagionale, non gareggerà nei 100 metri a Rabat

Roma, 25 mag. – (Adnkronos) – Il due volte campione olimpico Marcell Jacobs non gareggerà domenica a Rabat, in Marocco, dove era atteso per il debutto stagionale sui 100 metri, nella seconda tappa della Diamond League 2023. A dare l’annuncio lo stesso 28enne bresciano sui suoi profili social: “Sono costretto a saltare il debutto sui 100 metri e il primo confronto di quest’anno con Kerley a Rabat, a cui tenevo moltissimo, a causa di un leggero blocco lombo-sacrale che conto di risolvere al più presto. Non è un infortunio, è solo il risultato di un falso appoggio, che però mi impedisce di gareggiare in Marocco. Tecnicamente mi sento in forma e pronto a fare una bella stagione all’aperto. La sfida è solo rimandata”.

Jacobs si trova a Monaco di Baviera e ha già ricevuto un primo trattamento dal prof. Müller-Wohlfahrt che lo aveva seguito già in passato, il professore del Bayern Monaco e di Usain Bolt.