Maltempo: Bonelli, ‘governo usi 2,7 mld da tassa su extraprofitti colossi energia’

Roma, 25 mag. (Adnkronos) – “Evidenziamo e apprezziamo il fatto positivo della venuta in Italia della Presidente Von der Leyen, per rendersi conto del dramma della Romagna e dei danni dell’alluvione, che arrivano a quasi 10 miliardi di euro”. Così Angelo Bonelli co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra.

“Da parte nostra ribadiamo alla presidente Meloni la nostra proposta di utilizzare subito i 2,7miliardi di euro della tassa sugli extraprofitti delle multinazionali energetiche voluta da Draghi, a cui si potranno aggiungere anche altri 8 miliardi che saranno recuperabili quando verranno decisi gli accertamenti fiscali, sempre nei confronti dei colossi dell’energia”.

“Si tratta di fondi che sarebbero disponibili immediatamente e sarebbe significativo, perché ridiamo alla popolazione ciò che la popolazione ha versato con gli aumenti sconsiderati delle bollette da pagare. Inoltre riteniamo che l’Unione Europea, alla luce di questi eventi che sono certamente causati dalla crisi climatica in corso, debba rivedere i meccanismi del patto di stabilità, per consentire gli investimenti proprio nella direzione della difesa da rischio idrogeologico”.