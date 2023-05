Lombardia: 10 milioni di euro per progetti comunitari presentati a Bruxelles dai Comuni

Milano, 25 mag. (Adnkronos) – “La crisi economica e sociale che stiamo vivendo ci insegna che non bastano più le sole risposte emergenziali, ma servono politiche di sistema inclusive e partecipative. Con il progetto messo a punto insieme ad Anci, ci siamo posti l’obiettivo di fornire agli amministratori locali e agli operatori economici e sociali strumenti di lavoro utili ed efficaci per intercettare i fondi previsti dalla programmazione europea 2021-27 e dalle risorse del Pnrr, svolgendo un ruolo di supporto e sostegno in questo percorso”. Lo ha sottolineato questa mattina il vice presidente del Consiglio regionale della Lombardia Giacomo Cosentino Basaglia, in occasione dell’evento conclusivo del progetto ‘Europa Lombardia Enti Locali 21–27’ che si è tenuto a Bruxelles presso la sede comunitaria di Regione Lombardia. Presenti i vertici di Anci Lombardia e numerosi sindaci lombardi componenti la delegazione guidata dal coordinatore del ‘Dipartimento Europa’, Matteo Bianchi.

“Gli Enti locali della nostra Regione -ha detto Cosentino- hanno bisogno di un supporto per relazionarsi in maniera proficua con gli organismi dell’Unione europea. Soprattutto le piccole realtà (e in Lombardia i piccoli Comuni sono numerosi) possono aspirare a partecipare a bandi europei solo se inserite in contesti che le supportino e le mettano in rete. Grazie al nostro supporto sono stati presentati progetti del valore di circa 10 milioni di euro che hanno coinvolto 20 Comuni e 3 Comunità montane lombarde. Occasioni di collaborazione come questa tra Consiglio regionale e amministrazioni locali devono diventare sempre più frequenti, non solo sul fronte europeo ma anche in riferimento ai temi di politica nazionale che toccano da vicino le nostre comunità”.

Il progetto messo a punto dal Consiglio regionale della Lombardia con Anci Lombardia e i Comuni lombardi attraverso l’elaborazione di 6 dossier tematici sui temi digitale, ambiente, mobilità, istruzione, salute, inclusione e coesione, ha consentito di rafforzare le competenze e le capacità degli Enti locali facendo crescere al loro interno competenze in grado di cogliere le opportunità europee della programmazione 2021-27 e del pacchetto connesso al Recovery Fund.