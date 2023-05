Sono partiti ieri i lavori presso la ex scuola ‘Moscati’, con la consegna del cantiere alla ditta (Costruzioni Iorio srls) aggiudicataria dell’appalto per la riqualificazione. “Si tratta di un finanziamento – spiegano il sindaco Mastella e l’assessore alle Opere pubbliche Mario Pasquariello – del Piano nazionale di ripresa e resilienza: l’importo dei lavori è pari a 1 milione 295mila euro. Il completamento è previsto per il 18 novembre, entro il termine, dunque, di 180 giorni”.

