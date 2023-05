Elezioni: Madia-Bonafè (Pd), ‘tecnici Camera bocciano legge maggioranza su fuori sede’

Roma, 25 mag (Adnkronos) – “I tecnici della Camera confermano quanto il Partito Democratico aveva denunciato in ogni modo durante la discussione in commissione. Non si può, con una furbizia nel merito, trasformare una proposta di legge calendarizzata in quota opposizione in una delega in bianco al governo. Ribadiamo con forza che la maggioranza deve consentire un serio e approfondito dibattito per poter giungere all’approvazione di un testo che permetta il voto dei fuorisede già alle prossime elezioni europee”. Lo dichiarano la vicepresidente della commissione Politiche europee Marianna Madia, del Pd, e la capogruppo del Pd in commissione Affari costituzionali alla Camera Simona Bonafè.