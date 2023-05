L’agenda di Marcello Carli è piuttosto piena. La priorità del nuovo direttore tecnico della Strega è ovviamente rivolta alla scelta del successore di Andrea Agostinelli sulla panchina giallorossa, ma uno sguardo alla situazione dell’organico il dirigente toscano l’ha già buttato. Anche perché proprio sulla situazione della rosa ci sarà tanto lavoro da fare, soprattutto per far rientrare il monte ingaggi nei parametri della Serie C.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia