Calcio: Serena, ‘Coppa Italia decisa da Lautaro, Inter squadra ideale per gara secca’

Roma, 25 mag. (Adnkronos) – “Di solito si dice che le partite secche vengono decise dagli episodi, ieri invece la finale l’ha decisa un singolo giocatore: Lautaro Martinez. Il secondo gol è bellissimo per come prende il tempo al difensore. È stata una bella partita, vivace, con un fantastico colpo d’occhio dell’Olimpico. La partita è stata all’altezza delle coreografie”. Così Michele Serena, doppio ex di Inter e Fiorentina, ospite di Palla al Centro su Rai Radio 1 Sport, sulla finale di Coppa Italia vinta dai nerazzurri. “Finale di Champions? Può succedere di tutto. Il City è superiore, ma l’Inter è la squadra ideale per una partita secca”.

“Anche ieri l’ha dimostrato -prosegue- è una squadra solida, compatta, non si lascia trascinare dagli eventi, non si è disunita allo svantaggio iniziale. Ha le potenzialità per mettere in difficoltà il City, non dovrà snaturarsi. Come ha detto Guardiola, affrontare un’italiana è sempre difficile: siamo bravi a prendere le contromisure. Italiano è prontissimo per una big, mi viene da sorridere quando qualcuno dice che non è pronto. È partito dallo staff del Venezia, è andato a fare esperienza in Serie D, ha vinto in C, ha vinto in B, ha salvato lo Spezia in A, sta facendo benissimo alla Fiorentina. Cosa deve fare ancora? È pronto, anche se la Fiorentina è già una big: con questa proprietà, ogni anno mette dentro qualcosa per aumentare il proprio bagaglio tecnico, diventando una squadra top”, conclude Serena.