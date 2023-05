Calcio: Galante, ‘City leggermente favorito per la Champions ma tutto può succedere’

Roma, 25 mag. (Adnkronos) – “Chi vincerà la Champions il 10 giugno? In percentuale, dico 60 City e 40 Inter”. Questo il pronostico di Fabio Galante, ex giocatore nerazzurro e “Legend” di Sport e Salute, che fa sfoggia di scaramanzie in vista della finale del 10 giugno a Istanbul tra la ‘sua’ Inter e il Manchester City era a Villa Borghese per il Csio di Piazza di Siena. “Ieri ero allo stadio per la finale di Coppa Italia. È stata una partita difficile, perché la Fiorentina ha fatto un’ottima gara e poteva anche pareggiarla. Fortunatamente l’Inter è riuscita a portare a casa il risultato e ripetere la vittoria dello scorso anno, anche se sicuramente la partita più importante sarà il 10 giugno, spero di andare a Istanbul per vederla di persona. Sappiamo che è una partita difficile, ma l’Inter la giocherà al meglio delle sue possibilità. È una finale, tutto può succedere, e già essere lì è un grandissimo merito. Il Manchester City è una grandissima squadra”, conclude Galante.