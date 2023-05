Busetto (Siemens): “Xcelerator accelera trasformazione digitale industria”

Parma, 25 mag. (Adnkronos/Labitalia) – Con il motto ‘Acceleriamo la trasformazione dell’industria. Diventa con noi un’impresa digitale e sostenibile’, Siemens torna a Sps Italia, la fiera di riferimento per il mercato dell’automazione e per l’industria intelligente, digitale e sostenibile in svolgimento a Parma. Al centro delle novità presentate nello spazio espositivo di oltre 500 metri quadrati c’è Siemens Xcelerator, la piattaforma digitale aperta, progettata per semplificare e accelerare la trasformazione digitale delle imprese che, come spiega Giuliano Busetto, head of digital industries di Siemens in Italia e presidente di Siemens Industry Software, “ha al suo interno non solo un portafoglio curato di prodotti, servizi e soluzioni, ma anche un potente ecosistema di partner e di un marketplace per clienti e sviluppatori”. Digital Twin, Edge computing, Intelligenza Artificiale, PLC virtuale e il nuovo Industrial Operations X sono solo alcune delle tecnologie che fanno parte della piattaforma Siemens Xcelerator.

“Il nostro obiettivo è quello di portare valore a tutti quei clienti che vogliono seguire la strada della digitalizzazione – ha spiegato Busetto a margine della prima delle tre giornate di Sps Italia 2023 – Siemens Xcelerator non poteva quindi mancare alla tre giorni di Parma dedicata all’industria 4.0 e all’automazione industriale. Dotato di un portafoglio composto da un 60% di ‘as a service’ ed un 30% costituito da nostri partner, come grandi imprese fino anche a piccole start-up, Siemens Xcelerator porta valore alle imprese, proponendo un marketplace che ha l’obiettivo di individuare facilmente l’esigenza specifica del cliente”.

“Siemens Xcelerator abbraccia tutte le macroaree presenti alla fiera – conclude Busetto – dall’intelligenza artificiale al metaverso industriale, proponendo soluzioni tecnologiche aperte al mondo produttivo e di facile fruizione da parte della clientela. Voglio infatti sottolineare l’importanza dell’aspetto applicativo di questo programma, che riesce a portare sempre più clienti a scoprire le potenzialità del mondo digitale”.