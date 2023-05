Roma, 25 mag. (Adnkronos) – “Avete fatto qualunque cosa perché l’onorevole Colosimo non arrivasse a fare il presidente dell’Antimafia. Senza alcun motivo. È una collega specchiatissima, che ha sempre dato il cuore per la politica. Per noi Chiara Colosimo è la scelta migliore”. Lo ha affermato Ylenja Lucaselli, deputata di Fratelli d’Italia, ai microfoni di ‘Agorà’ su Raitre.