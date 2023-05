Ue: Dombrovskis, ‘soluzione a problemi non è fare debito’

Bruxelles, 24 mag. – (Adnkronos) – La “soluzione a ogni problema” che l’Ue deve affrontare nell’attuale contesto economico e geopolitico “non può essere accumulare ancora più debiti”. Lo sottolinea il vicepresidente esecutivo della Commissione Europea Valdis Dombrovskis, in conferenza stampa a Bruxelles.

“Per quanto riguarda la necessità di investimenti pubblici – prosegue Dombrovskis – nei prossimi decenni avremo massicce necessità di investimento, per la transizione verde e per rafforzare il settore della difesa. Dovremo affrontare tutto questo, assicurandoci nel contempo che i livelli di debito restino gestibili. Già oggi affrontiamo notevoli sfide alla sostenibilità dei conti, in un contesto di tassi di interesse che sta cambiando. Dobbiamo avere un mix di politica monetaria ed economica che affronti il livello dell’inflazione”, tuttora elevato, conclude.