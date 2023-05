Ucraina: ministro Difesa Gb arrivato a Kiev

Kiev, 24 mag. (Adnkronos) – Il ministro della Difesa britannico Ben Wallace è arrivato a Kiev, dove ha incontrato il collega ucraino Oleksiy Reznikov. “Abbiamo parlato della continuazione dell’ addestramento dei nostri militari sul territorio britannico, delle principali priorità e e dei corsi di formazione. Abbiamo avuto l’opportunità di stringere la mano a piloti che hanno studiato in Gran Bretagna e stanno già usando con successo gli Storm Shadow”, ha detto Reznikov.

A sua volta, Wallace ha osservato che la Gran Bretagna ha fornito questo tipo di armi per rispondere dell’uso costante di armi a lungo raggio da parte della Russia. “L’Ucraina ha ricevuto i missili Storm Shadow, che possono essere usati a lungo raggio. Questi sono tra i primi missili a lungo raggio forniti all’Ucraina dai suoi alleati. Abbiamo fornito questo tipo di armi a causa del continuo uso da parte della Russia delle sue armi a lungo raggio, che utilizza per danneggiare i civili e le infrastrutture critiche civili”, ha aggiunto il ministro britannico.