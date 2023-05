Salario minimo: Calenda, ‘pronto nostro emendamento, mandato a governo e Pd’

Roma, 24 mag (Adnkronos) – “Il problema è che non si riesce mai ad arrivare ad un confronto di merito con il Governo e tanto meno con l’opposizione. Tra le altre cose, oggi presenteremo un emendamento al dl Lavoro per inserire una Retribuzione Minima Contrattuale che aiuti a spazzare via contratti pirata e lavoro povero. L’abbiamo mandata a Governo e Pd da settimane”. Lo scrive Carlo Calenda nella sua newsletter.

“Anche gli incontri sulle riforme istituzionali, che abbiamo apprezzato comunque, non hanno prodotto proposte. Sulle riforme faremo un lavoro dedicato nei prossimi mesi aprendo un dibattito ampio, come deve essere”, spiega tra le altre cose il leader di Azione.