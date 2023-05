Dopo la ripresa in palestra di lunedì pomeriggio, quello che resta del Benevento ha continuato ad allenarsi ieri mattina all’antistadio, con un gruppo ridotto ai minimi termini, anche per via dei tanti calciatori ancora alle prese con gli infortuni.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia