Pnrr: Ue, essenziale attuarlo pienamente

Bruxelles, 24 mag. – (Adnkronos) – ‘Riforme e investimenti per spingere crescita e ridurre debito’ E’ “essenziale” attuare “pienamente” il Pnrr. Lo ribadisce la Commissione Europea, nelle raccomandazioni specifiche per l’Italia pubblicate oggi. Sono stati fatti “alcuni progressi” nelle politiche mirate a correggere gli squilibri, osserva l’esecutivo Ue, ma “sono necessari sforzi sostenuti e l’attuazione del Pnrr resta la priorità fondamentale, dato che contiene ampie riforme e investimenti significativi”. Per mettere il debito su un percorso “saldamente” in calo occorre un approccio “multiplo”, che si basi su politiche di bilancio “prudenti”, con “adeguati avanzi primari”, riforme ed investimenti “favorevoli alla crescita”, una maggiore compliance fiscale, oltre ad un “uso efficiente” delle risorse nazionali e Ue.