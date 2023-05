Milano: Furfaro, ‘chi delinque va arrestato, non picchiato, Piantedosi intervenga’

Roma, 24 mag. (Adnkronos) – “Spray al peperoncino, manganellate, calci. Contro una donna trans a terra, inerme, disarmata, di fatto già immobilizzata. Quello che è accaduto a Milano è inaccettabile. Di più: è barbarie. E non esiste e non può esistere un “prima” che lo renda giustificabile o, peggio ancora, accettabile”. Così Marco Furfaro del Pd su twitter.

“Chi delinque va arrestato, non picchiato a sangue. Men che meno quando è inerme. Il ministro Piantedosi ha il dovere di intervenire e di punire quello che è a tutti gli effetti un abuso”.