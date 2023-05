Maternità surrogata: Zan, ‘destra folle ha gettato maschera, vuole annientare famiglie arcobaleno’

Roma, 24 mag (Adnkronos) – “La destra sta sferrando un attacco senza precedenti alla comunità Lgbtq+. Un disegno folle, preciso dal punto di vista politico, che vuole discriminare le persone”. Lo dice Alessandro Zan, deputato del Pd, in una diretta su Instagram dalla commissione Giustizia della Camera, dove è in discussione il provvedimento sulla maternità surrogata.

“Sono iniziati i voti degli emendamenti che prevedono la Gpa come reato universale. Folle. Ma perchè si occupano di Gpa? Come scusa per discriminare e criminalizzare le famiglie arcobaleno -spiega Zan-. Noi abbiamo proposto un emendamento a questa legge folle, abbiamo detto occupiamoci della vita di questi bambini, facciamo una legge per riconoscerli e per dare gli stessi diritti a questi bambini. La maggioranza di destra ha respinto l’emendamento, ha gettato la maschera: a questa destra di questi bambini o bambine non gliene frega nulla”.

“Il disegno politico è utilizzare i bambini per discriminare i loro genitori. Il loro obiettivo culturale e politico è annientare le famiglie omogenitoriali. Ho fatto un appello alla destra, a Meloni, Salvini, Piantedosi, ai commissari della destra che sono genitori: cosa pensereste se vostro fosse discriminato? Sareste i primi a ribellarvi. A dire è una ingiustizia, è incostituzionale”, ha aggiunto Zan.