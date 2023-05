Maternità surrogata: legge Gpa, commissione Camera si aggiorna alla prossima settimana

Roma, 24 mag (Adnkronos) – La seduta della commissione Giustizia della Camera per le votazioni degli emendamenti sul provvedimento sulla Gpa è stata aggiornata alla prossima settimana. Lo ha stabilito l’Ufficio di presidenza della commissione.

Mancano ancora da votare 14 emendamenti, tra martedì e mercoledì prossimi. Oggi la commissione ha, tra l’altro, respinto due emendamenti di Pd e +Europa provocando le proteste dell’opposizione. In particolare il Pd aveva minacciato l’ostruzionismo in caso di seduta a oltranza, in serata o anche notturna.