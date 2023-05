Maltempo: Marattin (Iv), ‘su scelta commissario no agli ultrà ‘

Roma, 24 mag (Adnkronos) – “Chiediamo di prevedere sin da ora un programma di reteizzazione del carico fiscale e contributivo sospeso, diamo certezze agli operatori del settore”. Lo ha detto Luigi Marattin, di Iv, dopo l’informativa del governo alla Camera sul maltempo.

Marattin, tra l’altro, ha chiesto di ripristinare “una struttura centralizzata di coordinamento. Non chiamatela Italia sicura, ‘damnatio memoriae’ per chi l’ha fatta. Ma fatela”. Infine, Marattin ha sottolineato: “Non facciamo ricadere la scelta del commissario all’interno della contesa politica. Ci deve essere solo la massimizzazione della probabilità di riuscita degli interventi, non la lotta politica quotidiana di tutti i giorni. Tentiamo di risparmiarci la disfida delle curve ultrà”.