Maltempo: Braga, ‘rispondere a richieste territori, per ricostruzione serve continuità’

Roma, 24 mag (Adnkronos) – “Abbiamo condiviso le parole del ministro, quello che è avvento è un evento del tutto eccezionale”, noi “ci vogliamo relazionare con il massimo di responsabilità con il governo e le altre forze parlamentari nell’affrontare questi temi”. Lo ha detto la capogruppo del Pd alla Camera Chiara Braga dopo l’informativa in aula del governo sul maltempo in Emilia Romagna.

“Tutti siamo chiamati a una reazione di responsabilità. Registro con favore i primi provvedimenti del governo, il decreto è una prima risposta molto importante. Si tratta di prime misure, interventi fondamentali, sapendo che non sarà sufficiente. Lavoreremo sul decreto, ci impegneremo per corrispondere alla richiesta di aiuto e vicinanza dei territori”, ha spiegato Braga.

La capogruppo del Pd ha sottolineato: “E’ fondamentale pensare alla ricostruzione. L’Emilia Romagna ha già dato prova di saperlo fare, l’esperienza del sisma è stata positiva. Serve continuità, conoscenza, operatività. Siamo sicuro che anche nell’individuazione del commissario per la ricostruzione si terrà conto dell’esperienza virtuosa del sisma”. Tra le altre cose, Braga ha richiamato il governo sul tema del cambiamento climatico: “M sarei aspettata più attenzione”. E ha sottolineato: “Bisogna approvare subito la legge nazionale sul consumo del suolo”.