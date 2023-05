Maltempo: Baruffi (Pd), ‘da governo primo passo’

Roma, 24 mag. (Adnkronos) – “Credo che le prime risposte del Governo ci siano, a cominciare dalla sospensione dei termini tributari e fiscali per i cittadini e le imprese colpite. Fondamentali anche le aperture di linee di credito, ieri all’incontro a Palazzo Chigi con Bonaccini e Meloni c’era anche una rappresentanza delle banche: servono aiuti, sostegni e rimborsi in tempi rapidi. Naturalmente è un primo passo perché le richieste che come Regione Emilia-Romagna abbiamo avanzato insieme a sindacati, imprese, professionisti e mondo agricolo sono più articolate”. Così Davide Baruffi, sottosegretario alla presidenza dell’Emilia Romagna e responsabile Enti locali del Pd, nel corso del filo diretto a Radio Immagina, la web radio dem.