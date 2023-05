Italia-Angola: Mattarella, ‘relazione con orizzonti ampi e profondi per affrontare sfide presenti’

Roma, 24 mag. (Adnkronos) – “Le prospettive di sviluppo delle relazioni fra i nostri due Paesi hanno orizzonti ampi e profondi, che questa sua visita di Stato rinsalderà ulteriormente. Una vicinanza che, anche grazie alle iniziative di cooperazione di cui sono state protagoniste tante realtà italiane –dalle università ai numerosi Comuni e alle Organizzazioni non governative- non è mai venuta meno. Così come non è mai venuto meno il partenariato con le imprese italiane, protagoniste, a partire dall’Eni, di un modello paritario di collaborazione”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel brindisi in occasione del pranzo di Stato in onore del Presidente della Repubblica dell’Angola Joao Lourenco.

“Si tratta di un terreno saldo -ha proseguito il Capo dello Stato- sul quale i nostri popoli hanno saputo edificare negli anni un rapporto di dialogo sempre più stretto e fecondo. In questa prospettiva, il nostro colloquio di questa mattina ha confermato l’eccellente stato delle relazioni fra i nostri Paesi, anche sul piano economico, oltre che su quello culturale, gettando le basi per un loro ulteriore ampliamento. Come dimostra il significativo interesse suscitato dal business forum cui Lei prenderà parte domani”.

“L’Angola è diventato nell’ultimo ventennio uno dei principali protagonisti del progresso del Continente africano, anche con il contributo di importanti realtà italiane. Nel perseguimento della propria strategia di diversificazione della produzione nazionale, l’Angola può contare, ancora una volta, sull’Italia, che è pronta a mettere a disposizione le proprie eccellenze scientifiche, tecnologiche e industriali per concorrere alla crescita del tessuto imprenditoriale locale. Il nostro partenariato, forte del suo storico e virtuoso legato, ci impone di guardare avanti -ha concluso Mattarella- per affrontare assieme le grandi sfide del nostro tempo”.