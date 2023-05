Italia-Angola: Lourenco, ‘grande potenziale per aumentare collaborazione economica’

Roma, 24 mag. (Adnkronos) – “L’Angola è interessata a un investimento privato italiano, ma ha anche interesse ad aprire porte per i nostri imprenditori sul mercato italiano”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica dell’Angola, Joao Lourenco, in Visita di Stato in Italia, al termine dell’incontro al Quirinale con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

“Abbiamo parlato dello stato attuale della collaborazione tra nostri due Paesi -ha proseguito- e concluso che esiste ancora un grande potenziale che può essere esplorato”. Oltre ai settori di energia, agricoltura e difesa e sicurezza, si può puntare infatti “nell’industria del legname, dei mobili, della farmaceutica. Abbiamo le porte aperte per ricevere e accogliere gli investitori italiani”.