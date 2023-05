Governo: Eurispes, su conti pubblici, migranti, lavoro, poca fiducia italiani

Roma, 24 mag. (Adnkronos) – Il 77,2 per cento degli italiani ritiene il Governo in carica poco o per niente in grado di risanare i conti pubblici; per il 65,8 non sarà in grado di tutelare il Paese dal terrorismo internazionale, così come di contrastare la microcriminalità (65 per cento) e la criminalità organizzata (66,4). Lo rileva il 35/esimo ‘Rapporto Italia’ dell’Eurispes.

Sfiducia anche sul tema immigrazione (70 per cento), mentre per il 68,4 per cento degli interpellati l’attuale Esecutivo sarà poco o per niente in grado di rilanciare i consumi, di combattere la disoccupazione (68,5) o di dare prospettive ai giovani (68,3). I diritti saranno poco o per niente incrementati secondo il 69,7, stessa percentuale negativa registrata rispetto alla possibilità di garantire coesione e unità al Paese.

Prevale lo scetticismo rispetto alla capacità di sostenere la natalità delle famiglie italiane (63,5), di abbassare la pressione fiscale (69,5) e di portare a termine una riforma elettorale (69,4). Infine Il 62,2 per cento degli interpellati ritiene che l’attuale Governo sia poco o per niente in grado di affermare il ruolo dell’Italia nella politica internazionale, di utilizzare adeguatamente i fondi europei (66,3) o di indirizzare il Paese verso una maggiore autonomia energetica (65,3). Più positivo il giudizio per quanto riguarda la capacità di sostenere il Made in Italy nel mondo, con il 46,6 di intervistati che si dicono fiduciosi.