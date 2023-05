Bruxelles, 24 mag. – (Adnkronos) – E’ “importante” affrontare alcune “sfide” per l’Italia che “non sono incluse” negli attuali progetti di riforma del Fisco, “in particolare gli estimi catastali che sono largamente superati e che servono come base per calcolare le imposte sugli immobili”. Lo sottolinea la Commissione Europea nelle raccomandazioni specifiche per l’Italia.