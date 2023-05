Ferrovie: ass.Lucente, ‘consegnato 30esimo ‘Donizetti’, in 2023 50 nuovi convogli’

Milano, 24 mag. (Adnkronos) – “Oggi abbiamo inaugurato il trentesimo ‘Donizetti’ consegnato. Continuiamo a migliorare il servizio sulle linee, rafforzando in particolare la tratta verso Pavia-Stradella. Nei giorni scorsi abbiamo immesso altri due treni ‘Colleoni’. E l’obiettivo del 2023 è quello di consegnare, entro dicembre, un totale di oltre 50 nuovi treni su tutta la rete”. Così l’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile della Regione Lombardia, Franco Lucente, in occasione del viaggio inaugurale del nuovo convoglio partito dalla stazione Milano Greco Pirelli alle 11.47 che ha raggiunto Pavia alle ore 12.25.

Da oggi il nuovo treno ‘Donizetti’ circola sulle linee Milano-Pavia-Stradella e Milano-Lodi-Piacenza, andando ad aggiungersi a due convogli ‘Colleoni’ a motore diesel-elettrico, che venerdì 19 e sabato 20 sono entrati in servizio sulle linee Pavia-Codogno e Cremona-Codogno, e ai Caravaggio ad alta capacità che da dicembre 2022 circolano sulla Milano-Pavia-Voghera-Alessandria.

“Abbiamo voluto rafforzare anche il percorso Milano-Lodi -ha aggiunto Lucente- e a breve mi recherò in quei territori. Vogliamo migliorare la qualità del servizio anche con l’inserimento sulle tratte di nuovi e più moderni convogli”.