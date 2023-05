Roma, 24 mag (Adnkronos) – Le mozioni sul caro affitti per gli universitari e il Pnnr sono state inserite nel calendario dell’aula della Camera per la prossima settimana. Lo ha stabilito la Conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Lunedì prossimo all’esame dell’aula ci sarà la pdl sulle professioni pedagogiche ed educative e la ratifica di trattati internazionali. I capigruppo si sono aggiornati alla prossima settimana per definire il calendario dei lavori del mese di giugno.