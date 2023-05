Roma, 24 mag. – (Adnkronos) – Il noto artista di strada TvBoy ha dedicato un murale all’attaccante del Real Madrid Vinicius dopo il caso di razzismo che l’ha visto coinvolto nelle ultime settimane. Il brasiliano è rappresentato in versione Superman e nella clip distribuita online in sottofondo risuonano le parole di Martin Luther King nel suo celebre discorso: “I have a dream”.