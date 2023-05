Calcio: Serie B, equilibrio in quota per l’andata dei playout tra Cosenza e Brescia

Roma, 24 mag. – (Adnkronos) – Cosenza e Brescia si sfideranno giovedì 25 giugno nella sfida valida per i playout di Serie B, primo atto di un testa a testa che condannerà una delle due formazioni a retrocedere in C. Un confronto che alla vigilia appare assolutamente equilibrato, con gli esperti di 888sport e Scommessemania che leggono la partita in maniera opposta: il successo dei calabresi, che negli ultimi otto confronti non hanno mai battuto i lombardi, viene infatti dato rispettivamente a quota 2,60 e 2,80, mentre il «2» a 2,80 e 2,65; il pareggio, infine, oscilla tra 2,80 e 3. Prevista poi una partita con pochi gol, con l’Under che prevale nettamente sull’Over, a 1,60 contro 2,25. In equilibrio, invece, la giocata Goal/No Goal, che quasi si equivalgono, rispettivamente a 1,87 e 1,85. Tra i risultati esatti, l’1-1 vale 6 volte la posta giocata, seguito dall’1-0 a 7,50, con lo 0-0 e lo 0-1 appaiati a 8.