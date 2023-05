Quattro anni di settore giovanile, uno in prima squadra aggregato alla Strega di Fabio Caserta e poi l’esperienza al Potenza, vissuta da assoluta certezza. Angelo Talia è uno dei gioielli della cantera del Benevento ed una delle scommesse sul futuro giallorosso, cresciuto nel Sannio e sbocciato in Serie C. E oggi il centrocampista classe 2003 scalpita per un ruolo da protagonista: “Questa stagione al Potenza mi è servita molto – ha dichiarato in esclusiva a Il Sannio Quotidiano –, le mie aspettative erano queste e penso di aver dato una mano alla squadra. Sono cresciuto sotto tutti i punti di vista, a livello mentale ma anche per fiducia in campo, tempi di gioco ed esperienza”.

