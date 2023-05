A Rimini targa d’oro per Marino Scherillo, direttore della cardiologia del ‘Rummo’

“A Marino Scherillo, Colto ed Appassionato Innovatore della Cardiologia Italiana che ha ideato e promosso nel 2002 il Documento di Consenso ANMCO SIC – di riferimento per il Ministero della Salute – per l’implementazione in Italia della Rete per l’ Angioplastica Coronarica Primaria nell’ Infarto Miocardico Acuto pubblicato in Italian Heart Journal 2002”. Questa, la motivazione dell’ennesimo riconoscimento tributato al direttore dell’Unità operativa complessa di Cardiologia interventistica ed UTIC dell’Azienda ospedaliera S. Pio di Benevento.

