Ucraina: Kiev, ‘per Orban Mosca non ha responsabilità? Cremlino sarà contento’

Kiev, 23 mag. (Adnkronos) – “Il Cremlino dovrebbe rallegrarsi: il capo del governo ungherese ha sollevato la Russia dalla propria responsabilità per la sua aggressione contro l’Ucraina. L’anno scorso gli stessi politici affermavano che l’Ucraina non avrebbe resistito per più di 72 ore. Si sbagliavano allora e si sbagliano adesso”. Lo ha scritto su Facebook il portavoce del ministero degli Esteri ucraino Oleg Nikolenko, commentando l’ultima dichiarazione del primo ministro ungherese Viktor Orban, secondo cui “Kiev non può vincere la guerra contro Mosca”.

“Gli ucraini continueranno a combattere fino alla completa liberazione dei loro territori dall’occupazione russa – ha aggiunto Nikolenko – Questo è l’unico modo non solo per riportare la pace in Ucraina, ma anche per garantire la sicurezza di tutta l’Europa. Pertanto, ora è di fondamentale importanza unire le forze in modo che l’Ucraina abbia tutto il necessario per accelerare la sconfitta della Russia”.