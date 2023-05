Ucraina: al via esercitazioni militari a Kiev

Kiev, 23 mag. (Adnkronos) – Al via da oggi fino a giovedì 25 un programma di esercitazioni militari a Kiev e nella regione con la partecipazione di unità del gruppo delle forze e mezzi di difesa della capitale. Lo rende noto il servizio stampa delle forze di terra delle forze armate ucraine, precisando che, durante l’addestramento, si svolgeranno azioni pratiche con il coinvolgimento di personale che sarà dotato di equipaggiamento militare standard e di armi.

Le Forze Armate hanno avvertito che ci sarà un movimento di personale e di attrezzature pesanti in relazione all’esercitazione e hanno invitato i cittadini a non parlarne sui social.