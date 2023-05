E’ stato firmato il protocollo di intesa tra il Tribunale di Benevento, l’Ufficio per l’esecuzione penale esterna, il Garante campano dei detenuti e la Rete ‘Sale della Terra’ con l’obiettivo di realizzare programmi di intervento formativi, lavorativi e ricreativi di varia tipologia da realizzarsi in partenariato. Un programma per detenuti finalizzato, nello specifico, alla sistemazione dell’Archivio al Tribunale di Benevento. Tale attività si inserisce nel solco della giustizia riparativa quale forma indiretta di riparazione all’illecito penale commesso. Una misura rieducazione e reinserimento per chi viene sottoposto a pena alternativa alla detenzione.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia