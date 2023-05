Tiro a volo: Cdm skeet, terzo posto per Giancarlo Tazza ad Almaty

Almaty, 23 mag. – (Adnkronos) – L’Italia batte immediatamente un colpo nel quinto appuntamento stagionale della Coppa del Mondo di tiro a volo. Giancarlo Tazza ha conquistato il terzo posto nella prova di skeet individuale maschile andata in scena sulle pedane dell’Asanov Shooting Club di Almaty (Kazakistan). Il casertano ha messo a referto il quinto punteggio più alto nelle qualificazioni (122/125 +1+2) ottenendo il pass per la finale riservata ai migliori sei tiratori.

L’azzurro, giunto indenne alla penultima eliminatoria, si è dovuto accontentare del gradino più basso del podio. Qui Tazza, rimasto in gara insieme al cipriota Georgios Achilleos e al greco Efthimios Mitas, ha terminato la terza serie da dieci piattelli con il medesimo score dei suoi rivali (47/50). L’italiano, tuttavia, ha dovuto cedere il passo in virtù del dorsale d’ingresso numero cinque, inferiore rispetto a quello degli avversari (secondo e quarto punteggio più alto al termine delle qualificazioni). Il testa a testa finale ha premiato Mitas (56/60 +2), che ha beffato allo shoot-off Achilleos (56/60 +1).

Nella competizione femminile da segnalare la buona prestazione di Simona Scocchetti. Quest’ultima ha chiuso le qualificazioni al settimo posto (116/125) rimanendo esclusa per un solo piattello dalla finale. Il primo posto se l’è aggiudicato la padrona di casa Assem Orynbay (50/60 +2), che allo shoot-off ha prevalso nei confronti dell’indiana Ganemat Sekhon (50/60 +1). Quest’ultima ha preceduto sul podio la connazionale Darshna Rathore (39/50).