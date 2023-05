Rientra in Italia la salma del poliziotto sannita morto a Tenerife: oggi camera ardente, domani funerali

Altri giorni di mestizia per la comunità telesina, già colpita dalla scomparsa della carabiniera 23enne Emily Vegliante, con l’ultimo saluto nelle esequie svoltesi alcuni giorni a dietro a Solopaca. Oggi il giorno della camera ardente e domani quello del rito funebre per il 21enne Giuseppe Saudella, un figlio di San Salvatore Telesino, un giovane poliziotto di servizio a Piacenza, morto mentre si trovava in vacanza a Tenerife con un suo amico, carabiniere ed anche lui di origini sannite.

