“Sta circolando in rete un video in cui un ragazzo tiene in mano un gattino di pochi mesi e, come se niente fosse, lo lancia in un dirupo dopo aver detto ‘è malato’. Il filmato, che in pochissimo tempo è diventato virale, ha scatenato l’indignazione di tutte le persone dotate di un minimo di sensibilità e buon senso ed è arrivato nelle mani di Lndc Animal Protection. In pochissimo tempo, è stato possibile risalire al profilo Instagram del ragazzo in questione e quindi al suo nome e cognome. In questo modo, l’associazione ha potuto sporgere denuncia nei suoi confronti per il reato di uccisione di animali aggravato da futili motivi. Nel frattempo, il ragazzo si sarebbe giustificato con una story su Instagram dicendo che si tratterebbe di un montaggio e che il video, fatto girare tra gli amici per scherzo, è stato frainteso”. E’ la denuncia dell’associazione Lega nazionale per la difesa del cane – Animal Protection dopo la pubblicazione di un video che coinvolgerebbe un giovanissimo sannita.

