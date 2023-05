Maltempo: Mattarella, ‘sofferenza che richiede solidarietà e impegno da tutta Italia’

Roma, 23 mag. (Adnkronos) – “Un ricordo delle vittime e un pensiero a tanti nostri concittadini in difficoltà”. In Emilia Romagna “sono migliaia quelli che hanno dovuto lasciare le proprie case inondate e vi sono tanti nostri concittadini che hanno visto le case devastate dall’acqua, con la perdita di tanti ricordi della propria vita. E sono tanti che hanno subito la devastazione delle aziende, dei luoghi professionali dove lavorano. Vi è una sofferenza che richiede un grande impegno di solidarietà da parte di tutta l’Italia che si sta manifestando in queste ore e in questi giorni e un impegno di sostegno, di forte aiuto per questi nostri concittadini”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale le squadre dell’Inter e della Fiorentina, che domani sera giocheranno la finale di Coppa Italia.

Un’occasione per “un messaggio di raccoglimento da un evento sportivo così seguito, sarà un bel messaggio -ha sottolineato il Capo dello Stato- che continuerà ad incentivare quel sentimento di solidarietà e di vicinanza del nostro Paese”.