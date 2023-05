Maltempo: Enegan sospende per tre mesi bollette clienti colpiti da alluvioni

Roma, 23 mag. – (Adnkronos) – Enegan Spa, trader di luce, gas e telecomunicazioni operante su tutto il territorio nazionale, comunica di aver attivato una serie di iniziative volte al sostegno e al supporto dei propri clienti colpiti dalle tragiche alluvioni della scorsa settimana.

La prima azione concreta che l’azienda ha deciso di avviare, in maniera immediata, è stata quella di sospendere gli incassi delle bollette per i prossimi tre mesi, per tutti quei clienti che hanno subito danni dalle calamità di questi giorni. Grazie alla rete della propria rete vendita, Enegan ha affidato agli agenti le visite ai clienti che vivono nei territori colpiti dalla catastrofe ambientale, al fine di determinare le modalità per ottenere tale sostegno.

Non è la prima volta – ricorda l’azienda – che Enegan si attiva per iniziative di questo tipo in occasione di eventi simili, confermando ancora una volta quanto le persone siano al centro della filosofia dell’azienda. Così come lo è il tema ambientale, come dimostra il sostegno di Enegan all’associazione Save the Planet, realtà che si occupa di sviluppare progetti di sostenibilità e di sensibilizzazione alla crisi climatica, argomento sempre più attuale alla luce degli eventi naturali che negli ultimi anni colpiscono il nostro Paese.