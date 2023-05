Maltempo: aula Camera osserva minuto silenzio**

Roma, 23 mag. (Adnkronos) – Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ha invitato l’aula di Montecitorio ad osservare un minuto di silenzio per le vittime dell’alluvione in Romagna. “A nome della Camera dei Deputati voglio esprimere il più sentito cordoglio per le vittime del maltempo che ha devastato ampi territori dell’Emilia Romagna. Solidarietà ai cittadini, famiglie e imprese, alle popolazioni colpite, ai soccorritori e volontari che stanno reagendo con dignità e forza alle avversità va il nostro ringraziamento”, ha detto Fontana.