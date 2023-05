Mafia: Rampelli, ‘non ho tolto parola a collega Dalla Chiesa’

Roma, 23 mag. (Adnkronos) – “Non ho tolto la parola alla collega Rita Dalla Chiesa mentre presiedevo, ma l’ho solo avvisata, visto che aveva appena iniziato il suo intervento, che la commemorazione di Giovanni Falcone, della moglie e della sua scorta su cui stava per parlare era prevista per le ore 19 e che avrebbe presieduto personalmente, proprio per la solennità dell’evento, il presidente Fontana. C’è stato comunque subito un lungo applauso indirizzato alle vittime della Strage di Capaci e poi si è effettuata la celebrazione all’orario stabilito dai gruppi parlamentari”. Così dichiara il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli.