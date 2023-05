Mafia: Conte, ‘non dimenticare Falcone, non abbassare il livello di guardia’

Roma, 23 mag (Adnkronos) – “‘Per essere credibile bisogna essere ammazzato in questo Paese?’. Non voglio dimenticare Giovanni Falcone, non voglio smettere di indignarmi e impegnarmi per i suoi stessi valori, non voglio che si abbassi il livello di guardia, non voglio che qualcuno faccia spallucce pensando che con la cattura di Messina Denaro si sia chiuso del tutto un capitolo”. Lo scrive su Facebook Giuseppe Conte.

“Se facciamo questo errore, chi lotta ogni giorno contro la criminalità organizzata rimane solo. E Giovanni Falcone è stato costretto a trasformarsi in un eroe proprio perché era troppo solo nella sua battaglia”, prosegue il leader del M5s.

“Giovanni Falcone “vive” solo se ogni cittadino non rinuncia a lottare contro le mafie. Giovanni Falcone “vive” solo se la politica e le Istituzioni fanno scelte cristalline e forti, senza zone grigie. Le occasioni per farlo ci sono sempre, oggi come in ogni giorno”, conclude.