La giornata è stata particolarmente intensa, ma nonostante tutto il patron Vigorito e il direttore tecnico Carli hanno trovato il tempo per affrontare per la prima volta il capitolo allenatore. Sul fatto che sulla panchina del Benevento nella prossima stagione non ci sarà Andrea Agostinelli ormai non ci sono più dubbi. La scelta verrà ufficializzata nei prossimi giorni, non appena il nuovo uomo mercato della Strega avrà modo di confrontarsi con il tecnico anconetano, comunicandogli la decisione della società.

