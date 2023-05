Roma, 23 mag.(Adnkronos) – E’ morta la giornalista Maria Giovanna Maglie. A darne notizia, via Twitter, è l’amica Francesca Chaouqui. Maglie aveva 70 anni. ”Amici miei Maria Giovanna Maglie è tornata questa mattina alla Casa del Padre – scrive Chaouqui – È stata portata al San Camillo Forlanini la scorsa notte per una complicazione venosa ed è spirata poco fa. Ero accanto a lei, ha lottato fino alla fine come sempre. Adesso è in pace”.